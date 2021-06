La nouvelle série Loki bat un record sur Disney+ lors de sa sortie !

C'est la série que tout le monde attendait ! Diffusé sur Disney+, Loki s'était dévoilé dans une bande-annonce exaltante quelques jours avant sa sortie le 9 juin dernier. On apprenait également que la nouvelle série Marvel Studios serait diffusée à un rythme hebdomadaire sur la plateforme. Six épisodes autour du personnage charismatique de Loki, devenu depuis THOR une figure incontournable de l’Univers Cinématographique Marvel. A nouveau incarné par l’excellent comédien Tom Hiddleston, on retrouve ce personnage après les événements d’Avengers : Endgame, qui à la suite de sa fuite avec le Tesseract, atterrit dans un monde où il est mis à mal par la bureaucratie du TVA (Time Variance Authority) soit le Tribunal des Variations Anachroniques en français !

Lancé en grande pompe par la plateforme du géant américain, le premier épisode s'est rapidement hissé en tête de l'épisode le plus vu de tous les temps sur Disney+ ! Comme le confie le PDG de Disney, Bob Chapek, le premier épisode "a été le plus regardé durant sa semaine de lancement". Un joli record qui lui permet donc de battre les très beaux scores de deux autres séries phares : WandaVision et de Falcon et le Soldat de l'Hiver. Et au vu de l'engouement autour de Loki, on se dit que la série pourrait devenir l'un des programmes les plus importants de Disney+. Certains affirment même que les aventures du personnage pourraient avoir un impact considérable sur les autres programmes de Marvel… L'avenir nous le dira très vite !