La nouvelle High School Musical arrive sur Disney + et on a une date !

Vous connaissez Breaking Free par coeur ? Vous avez reproduit la choré de Troy sur Bet On It des milliers de fois dans votre jardin ? N'en dites pas plus, on est dans la même équipe. Toute une génération a grandi avec High School Musical et, on ne va pas se mentir, on a tous eu un pincement au coeur lorsque Troy et Gabriella ont eu leur diplôme (la fin d'une ère). La bonne nouvelle, c'est que Disney a décidé de rempiler mais cette fois, avec une série (et un nouveau casting). Tenez-vous bien, High School Musical : The Musical : The Series va débarquer !

Ce qui changera ? La série sera filmée et narrée comme un documentaire (de façon à apporter une dimension plus réaliste). Une petite bande sera donc suivie dans son projet de monter une comédie musicale autour de la saga culte dans son lycée - ça promet. L'annonce a été faite sur la page facebook du film : La série arrivera le 12 novembre prochain sur la plateforme Disney + (qui, on le rappelle, concurrencera Netflix). Une jolie façon de l'inaugurer, donc. Disponible à la rentrée aux Etats-Unis, la plateforme sera accessible en France en 2020. Les fans de Disney y retrouveront donc la série autour d'High School Musical mais, pas que : documentaire Star Wars, adaptations Disney... il y aura de quoi faire.

D'ici là, révisez les chansons d'High School Musical, on veut une performance à la Ryan et Sharpay !