La nouvelle coupe de Billie Eilish, Rihanna pourrait dévoiler une chanson et le docu sur Britney Spears débarque en France... Toutes les news musique !

ll y a des artistes dont la musique nous manque. Alors que le monde souhaiterait écouter le prochain album d'Adele, certains fans de Rihanna se languissent : la star dévoilera t-elle bientôt de nouveaux morceaux ? Après sa collaboration avec PARTYNEXTDOOR - Believe it, sortie en 2020-, Rihanna a de nouveau choisi le silence et la discrétion, préférant se consacrer à d'autres projets. Mais, et si l'interprète de Love on the Brain nous offrait un titre inédit ? C'est en tout cas ce qu'elle a laissé entendre sur les réseaux sociaux...

Lors d'un post publié pour célébrer ANTI, une fan a suggéré à Rihanna que "ce serait l'occasion de dévoiler de nouveaux morceaux" : "Je pense que je devrais", a répondu l'artiste. "Mais, juste une", ajoutera t-elle ensuite. Est-ce une façon pour Rihanna d'annoncer un morceau inédit ? Si un commentaire n'est absolument pas une preuve, rien ne nous empêche d'y croire...!

En 2019, Lana Del Rey dévoilait Norman Fucking Rockwell, son sixième album studio ! Depuis, si la chanteuse n'a pas chômé -elle s'est notamment illustrée aux côtés de Miley Cyrus et Ariana Grande pour Charlie’s Angels ou avec son premier recueil de poésies intitulé Violets Bent Bakcwards Over The Grass- elle avait quelque peu laissé de côté sa carrière musicale. Un léger contre-temps qui vient tout juste de toucher à sa fin avec la sortie de son nouvel opus : Chemtrails Over the Country Club. Débarqué avec plusieurs mois de retard, ce projet tant attendu qui comprend pas moins de onze titres devrait être suivi, dans très peu de temps, d'un tout nouvel opus. La preuve avec cette récente publication de la star sur Instagram.

C'est la mine morose que Lana Del Rey vient d'annoncer la sortie, le 1er juin prochain, de Rock Candy Sweet. À peine le temps pour la chanteuse américaine de digérer son septième album qu'elle en annonce déjà un huitième. Pourquoi ? Tout simplement pour apporter une réponse immédiate aux nombreuses critiques qui ont été publiés en marge de la sortie de Chemtrails Over The Country Club. "Je tiens à vous remercier encore une fois pour les articles de qualité comme celui-ci, et pour m'avoir rappelé que ma carrière a été construite grâce à l’appropriation culturelle et la glamourisation des violences domestiques. Je vais continuer à défier ces pensées sur mon prochain disque, le 1er juin, intitulé Rock Candy Sweet" avait-elle alors répondu de manière cinglante. Un album qui s'annonce déjà assez polémique...

Après une pause musicale de plusieurs années, Eddy de Pretto avait récemment annoncé son come-back lors d'une immense tournée à travers toute la France. "Mes amours, nous repartons pour une seconde histoire ! Celle-ci sera vaccinée et nous pourrons à nouveau nous choper à dix milles aux Zéniths ! Je vous le jure" écrivait-il avec émotion sur son compte Instagram. Mais en attendant, c'est au son des seize titres de son nouvel album, À tous les bâtards, que celui que l'on surnomme le kid a décidé de faire son retour sur le devant de la scène. Un opus très attendu qui débarque plus de trois ans après Cure dont le succès phénoménal a permis au chanteur de se créer une véritable communauté de fans.

Porté par les titres Bateaux-Mouches et Désolé Caroline, ce nouvel album débarque comme une réponse à ses premiers titres mais surtout comme une ode à la bizarrerie et à l'acceptation de soi. "Tout le premier album a été 'comment je dois faire semblant?', 'est-ce que je dois rouler des mécaniques?', 'est-ce que je dois faire comme les autres gars?', 'est-ce que je dois faire genre?,' toute cette quête identitaire était vraiment en question par rapport à une normalité" confiait-il récemment. Cette fois-ci, c'est armé d'une certaine confiance en lui et d'une maturité assurée qu'Eddy de Pretto pousse une sorte de "cri de rassemblement" avec À tous les bâtards.

Dévoilé ce vendredi 26 mars, ce deuxième album studio s'adresse avant-tout à toutes les personnes qui ne se sentent pas à l'aise avec les normes de la société. Mais pas que. "Je voulais un côté fédérateur, collectif, inclusif dans ce deuxième album, et chercher une notion de créer une unité ensemble, un cri de rassemblement. Pour moi c’était nécessaire, à cette époque où on nous permet de voir, d’entendre et d’écouter les plus différents d’entre nous, les plus victimes, les plus en lutte, les plus de cultures différentes, tout ça, j’avais envie d’en faire partie également" précisait-il au Huffington Post il y a quelques jours.

Très angoissé à l'idée de s'ouvrir une nouvelle fois au grand public, Eddy de Pretto nous offre un disque dans la veine de Cure. Des textes incisifs, profonds et intimes posés sur des mélodies entêtantes qui devraient, sans problème, séduire son public très impatient.

C'est le documentaire dont le tout monde parle : Framing Britney Spears. Produit par le très sérieux journal New York Times et diffusé sur les plateformes FX et Hulu, ce projet était, jusque-là, uniquement disponible aux États-Unis. Il tente d'explorer la relation vicieuse et intéressée qu'entretient le père de la chanteuse avec sa riche et célèbre fille et met également en avant les nombreux méfaits de l'exposition à outrance. Un problème que connaît bien le princesse de la Pop, devenue mondialement célèbre à l'âge de 17 ans avec la sortie de son tube Baby One More Time. On y découvre les conséquences d'une sexualisation et d'une objetisation exagérées de la femme sur la vie de cette artiste fragile et mal entourée. Des années de déchéances et de scandales étalés sur la place publique qui l'ont mené, en 2008, à être placée sous la tutelle de son père et à perdre, en partie, la garde de ses deux enfants au profit de son ex-mari. Framing Britney Spears, qui est à l'origine d'une véritable polémique outre-Atlantique, sera désormais disponible sur Amazon Prime le 5 avril prochain.

Ces derniers mois, alors que le mouvement #FreeBritney (#LibérezBritney), initié par les fans de la chanteuse, commence à faire de plus en plus de bruit, les médias semblent s'intéresser davantage au cas de l'artiste. En effet, plusieurs sources ont découvert que cette dernière était totalement prisonnière de l'emprise de son père. Ce dernier, décrit comme un personnage cruel et vénal, est à l'origine de toutes les décisions liées aux finances, à la carrière mais aussi à la vie de sa fille. Cerise sur le gâteau, la star internationale ne peut même pas demander à changer de tuteur. Une situation dès plus inquiétante aux yeux des centaines de milliers de personnes ayant déjà signé la pétition pour tenter de secourir l'interprète de Toxic.

Au coeur des discussions depuis sa diffusion, Framing Britney Spears explique également le traitement médiatique étouffant et misogyne qu'a reçu la chanteuse depuis son plus jeune âge. Il revient sur sa séparation d'avec Justin Timberlake, qui s'est depuis excusé publiquement sur les réseaux sociaux. Devenu viral, ce documentaire devrait assurément intéresser les fans de la chanteuse à travers le monde. À noter qu'il sera également disponible en Allemagne, au Luxembourg, en Suisse, en Belgique, en Andorre, à Monaco ainsi qu'en Autriche.

C'est LA photo qui a agité la toile ces derniers jours : Billie EIlish a dévoilé sa nouvelle coupe de cheveux : exit la coupe bicolore, bonjour le blond platine. Evidemment, il n'aura pas fallu longtemps aux fans pour comprendre que lors de la prestigieuse soirée des Grammy Awards 2021, Billie Eilish portait une perruque. Alors on vous l'accorde, la nouvelle coupe de la chanteuse, ce n'est pas non plus l'info du siècle. Mais ce qu'il faut en retenir, c'est qu'avec cette nouvelle couleur, l'interprète de bad guy annonce une nouvelle ère de sa carrière et donc, un nouvel album.

On le sait, le nouvel album de Billie Eilish (travaillé pendant la quarantaine imposée par la pandémie mondiale) est prêt. Ou du moins, presque. Celle qui illuminait la scène des Grammy la semaine dernière a annoncé proposer un album de 16 titres. Après nous avoir offert le single Therefore I Am (qui est de loin l'un des plus mainstream depuis bad guy), Billie Eilish semble ainsi prête à se lancer dans un nouveau marathon promo. Patience, de nouvelles informations seront bientôt dévoilées ! Du moins, on l'espère.