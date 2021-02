La nomination d'Emily in paris aux Grammy crée la polémique, Izzie pourrait faire son retour dans Grey's Anatomy et Omar Sy avait annoncé la sortie de la saison 2 de Lupin depuis le début... Toutes les news série !

Cette question, on se la pose depuis la fin de la deuxième partie de La Casa de Papel, depuis que Berlin s'est sacrifié pour le "bien" de son équipe et de l'opération. Si sa mort a brisé plus de coeurs que l'on pourrait en compter, la production a cependant tenu à lui laisser une place de choix dans l'intrigue des nouveaux des épisodes : vous le savez, pour sauvez Rio, le professeur a déterré un vieux projet de son frère. Au programme, un braquage presque impossible mais bourré de panache - à l'image du personnage. Alors que la cinquième partie est actuellement en production, nombreux sont ceux qui s'interrogent : Berlin pourrait-il être en vie ? Si oui, reviendra t-il ? Bonne nouvelle pour ceux qui y croient dur comme fer, une photo prise lors du tournage pourrait bien leur donner raison...

Sur son compte Instagram, l'acteur Pedro Alonso a posté une photo en compagnie de l'interprète de Palerme. "Grand cœur, talent infini. Que c'est bon de se rencontrer, frère gaucho. Vive la mère argentine qui vous a donné naissance @delaserna_rodrigo", commente-il. Vu d'ici, tout cela ressemble à un simple hommage à son collègue. Mais pour certains, il faudrait y voir ici un indice. L'idée ? Berlin serait de retour dans la série et retrouverait même son amour Palerme. Tout cela n'est que spéculation, évidemment. L'on sait que le personnage de Berlin sera de retour dans les prochains épisodes mais ce que nous ignorons, c'est sous quelle forme : sera t-il intégré via d'autres flashbacks ? Ou bien, sera t-il bel et bien présent avec l'équipe ? Connaissant la tendance des scénaristes à surprendre l'audience, plus rien ne nous étonnerait...!

Rappelez-vous, au moment du lancement d'Emily in Paris sur Netflix, nous vous faisions un compte-rendu de nos premières impressions ainsi que plusieurs articles relevant les nombreux clichés sur les français mis en avant dans la série. Si le programme de Darren Star, à l'origine de Sex and the City, aura su nous distraire le temps de quelques épisodes, nous ne pensions jamais qu'il pourrait être nommé lors de l'une des cérémonies les plus prestigieuses du métier, à savoir les Golden Globes. Et pourtant...

Tournée à Paris, la série se concentre sur l'histoire d'une jeune femme ambitieuse dont la société où elle travaille aux États-Unis rachète une agence de communication et de marketing en France. On lui propose alors de s'occuper de l'actualisation de la stratégie des réseaux sociaux. Motivée par cette nouvelle vie dans une ville qu'elle admire, la jeune Emily va débarquer dans l'Hexagone la tête pleine de rêves... Un programme plutôt bon enfant dans lequel l'actrice Lily Collins, fille du célèbre chanteur Phil Collins, interprète très bien la jeune américaine naïve et fascinée par la France. Tellement bien d'ailleurs qu'elle pourrait remporter l'un des prix les plus convoités dans le milieu de l'audiovisuel international.

Vous l'aurez compris, alors la Hollywood Foreign Press Association vient de dévoiler les nommés lors de la prochaine cérémonie des Golden Globes, on y apprend avec stupeur qu'Emily in Paris va concourir dans deux catégories très prestigieuses. En effet, la série de Darren Star est en course dans les catégories “Meilleure série comique ou musicale” et “Meilleure actrice dans une série comique ou musicale”. Une annonce qui a aussitôt soulevé une vague d'indignation de la part des internautes. La preuve en images avec quelques-uns des tweets relevés ces dernières heures !

C'est le succès inattendu de la fin de l'année 2020 ! De jolis débuts pour Shonda Rhimes, qui fait ainsi ses premiers pas sur la plateforme de vidéos à la demande. Critiquée par certains et adorée par d'autres, la série nous transporte au beau milieu de l'aristocratie londonienne du XIXe siècle, plus connu sous le nom de l'époque Régence. On y découvre les aventures de Daphné Bridgerton, fille aînée d'une riche et puissante famille, qui fait son entrée dans la bonne société afin d'y trouver, le plus rapidement possible, un mari riche et à son goût. Malheureusement pour elle (et heureusement pour nous), ses recherches vont s'avérer beaucoup plus compliquées que ce qu'elle ne pensait... Quant à la suite de la série, il semblerait que les fans n'aient pas trop à s'inquiéter du sort de la série. En effet, même si rien a été décidé pour le moment, Chris Van Dusen, le showrunner, souhaiterait diviser le programme en huit parties distinctes. De la même manière que les livres de Julia Quinn, dont la série est inspirée. Quant à la partie deux du programme, cette dernière a été confirmée et devrait être tournée dans très peu de temps. Ouf !

Pour celles et ceux qui n'auraient pas encore trouvé le temps de regarder La Chronique des Bridgerton, attention SPOILER ! Pour les autres, vous avez indéniablement relevé le fait que les relations intimes entre Daphné et Simon sont très présentes. Or, ce que l'on sait moins, c'est que ces extraits ont été très durs à tourner pour Regé-Jean Page et Phoebe Dynevor. En effet, comme elle le confie dans un article du magazine Glamour, la jeune artiste a du tourner une scène de masturbation. "C'était la scène la plus difficile à tourner [...] Les directives étaient très spécifiques : je devais avoir un orgasme. C'est une chose difficile à répéter. Vous ne pouvez pas le répéter, vous devez simplement le faire" s'est-elle confiée. Et même si les nombreuses scènes d'amour étaient répétées, celle qui interprète Daphné précise qu'elle n'y serait pas parvenue sans l'aide de Lizzy Talbot, la coordinatrice de l'intimité du show. "Si nous n'avions pas de coordinateur de l'intimité, ce serait notre réalisateur qui serait venu vers moi et m'aurait dit quoi faire. Cela aurait été gênant. Je me sentais tellement en sécurité en sachant que Lizzy était là, de sorte que si quelque chose n'allait pas ou si le réalisateur voulait quelque chose de différent, il pouvait d'abord lui en parler. Je pense que ça aurait été une expérience très difficile si Lizzy n'avait pas été sur le plateau pour me protéger et s'occuper de moi. Personne ne veut qu'un homme lui dise comment avoir un orgasme" conclut celle qui garde tout de même un très bon souvenir de cette première saison de La Chronique des Bridgerton.

Le 8 janvier dernier, Netflix dévoilait Lupin, une nouvelle série qui raconte les aventures d'un Arsène Lupin des temps modernes ! Porté par Omar Sy dans le rôle principal, le programme nous transportait dans une une version moderne et revisitée du célèbre gentleman cambrioleur imaginé à l'origine par Maurice LeBlanc. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que ce projet aura immédiatement séduit le grand public. De l'Hexagone aux États-Unis en passant par le Moyen-Orient et plusieurs pays d'Europe, Lupin s'est hissé en tête de nombreux classements de la plateforme de vidéos à la demande. Résultat ? Le programme est devenu, en quelques jours, la 2ème série la plus regardée de tous les temps sur Netflix derrière The Witcher (76 millions).

Annoncée il y a quelques jours, la date de diffusion de la partie 2 a récemment créé la polémique auprès des internautes. Pourquoi ? Car cette fameuse date était en fait cachée sur la bannière Twitter d'Omar Sy (voir ci-dessous). Un véritable coup de génie de la part de l'acteur qui a pu ressortir la phrase (déjà) culte de sa nouvelle série : "La date de la partie 2 de Lupin était sous vos yeux depuis le début. Ou plutôt sur ma bannière... Vous l’avez vu, mais vous ne l’avez pas regardée." Une chose est sûre, on fera désormais beaucoup plus attention aux petits détails !

La saison 17 de Grey's Anatomy aura probablement été l'une des plus riches en rebondissements. Et il y avait de la concurrence. Confrontés à l'épidémie de coronavirus, les médecins du Grey Sloan Memorial Hospital vont devoir faire face à de terribles épreuves. Si la deuxième partie des épisodes n'a pas encore été diffusée outre-Atlantique, deux personnages iconiques du programme ont fait de brèves apparitions dans les premiers épisodes lorsque Meredith, entre la vie et la mort, les retrouve dans un monde parallèle. Ça ne vous a forcément pas échappé, ce sont Patrick Dempsey (qui interprétait le rôle de Derek Shepard) et Theodore Raymond Knight (alias George) qui ont fait un come-back très remarqué au début de cette saison 17. Un véritable plongeon dans le passé qui pourrait se prolonger avec le retour de Izzie Stevens (jouée par l'actrice Katherine Heigl). Du moins, c'est ce que bon nombre de fans de la série espèrent...

Récemment interviewée à propos de son nouveau show sur Netflix, l'actrice américaine que l'on a pu voir dans des comédies telles que 27 robes ou Bébé mode d'emploi, a tenu a s'exprimer sur son possible retour dans Grey's Anatomy. "Je ne sais pas, mais je pense qu'il ne faut jamais dire jamais" a répondu brièvement celle qui interprétait l'un des rôles phares de la série pendant plusieurs saisons. Et il faut dire que depuis l'apparition de Patrick Dempsey, qui avait quitté le show il y a plusieurs années, plus rien ne semble impossible côté scénario. Néanmoins, ce serait plus des problèmes relationnels qui pourraient entacher ces retrouvailles. En effet, Katherine Heigl ne serait pas en très bons termes avec Shonda Rhimes, à l'origine de Grey's Anatomy. Des querelles du passé qui pourrait bien priver certaines personnes d'un bonheur présent... Affaire à suivre !