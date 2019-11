La news de l'ascenseur : Le plus long baiser du monde a duré...

On vous évite tout suspens en vous révélant directement que le plus long baiser du monde à duré 58 heures, 35 minutes et 58 secondes. Oui, oui, vous avez bien entendu ! Cet événement, qui est également un record du monde vous l'aurez compris, s'est déroulé le 14 février 2013, le jour de la Saint-Valentin. Et c'est un couple gay thaïlandais qui a effectué cet exploit. En effet, Ekkachai et Laksana Tiranarat ont battu le précédent record de 50 heures. Une véritable épreuve sportive qui aura probablement nécessité beaucoup d'entrainement de la part de ces nouveaux recordman. De notre côté, ça nous rappelle simplement le clip d'un célèbre titre. On vous le remet juste pour le plaisir.