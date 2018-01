La neige s’est posée sur le Sahara, non ce n’est pas exceptionnel !

Vous vous êtes levés ce matin, tout allait bien, enfin sauf les voisins qui vous ont réveillés ou ces maudits travaux en bas de votre rue, vous étiez loin de vous imaginer qu’une nouvelle allait bouleverser votre triste mercredi 10 janvier… La neige est arrivée sur les dunes du désert du Sahara ! Alors on voit pas mal de photos sur twitter, on est comme des dingues, les images sont belles certes, sauf que ça arrive souvent, très souvent. On ne rentrera pas dans les détails, car c’est long, et concrètement on s’en moque pour êtes courtois comme Thibaut.

Il a neigé hier au #Sahara ! La #neige est tombée sur les hauts plateaux, comme ici à Aïn Sefra en #Algérie (1500 m). Magnifique ! pic.twitter.com/9XvbpuYivD — Météo-France (@meteofrance) 8 janvier 2018

Vous savez, c’est comme chaque année en France, les chaines d’info qui tournent en boucle style « Il a neigé en France, c’est dingue… » Et on s’aperçoit qu’il n’avait pas neigé depuis… roulement de tambour… l’année dernière. Bref, c’est complètement le coup de gueule du jour et oui, nous avons de sacrés combats ! Et puis, nous aussi on avait envie d’écrire une news inutile. Bisous.