La musique de cette chanteuse était utilisée pour repousser les pirates somaliens

Voilà une nouvelle qui ne devrait pas ravir celle que l'on surnomme la princesse de la Pop ! En effet, un journal du Royaume-Uni vient d'affirmer que les tubes de la Britney Spears, tels que Oops! I Did It Again ou Baby One More Time sont joués à fond pour tenir les pirates de la Corne de l'Afrique à l'écart. "Ces chansons ont été choisies par l'équipe de sécurité car celle-ci pensait que les pirates les haïraient plus que tout", indiquait Rachel Owens, officier de marine, en ajoutant : "Ces mecs-là détestent la musique ou la culture occidentale, donc se servir des tubes de Britney, c'est juste parfait."

Une information assez inattendue révélée par de nombreux journaux à travers le monde du fait de son caractère original. On apprend également que ce sont des Long Range Acoustic Devices (LRAD, sortes de canons à son) qui sont utilisés pour tenter d'assourdir les pirates. Cet équipement employé par les autorités américaines pour réprimer les manifestations a été adapté pour un usage maritime. Un outil de dissuasion qui peut générer des sons allant jusqu'à 162 décibels, soit plus de 30 décibels au-dessus du seuil de la douleur sans protection auditive.