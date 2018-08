La Marcheuse, le nouveau single, poétique, de Christine and The Queens

Christine and The Queens sortira son nouvel opus Chris en septembre prochain et pour le défendre, la chanteuse française s'est déjà reposée sur trois morceaux : 5 dollars, Doesn't Matter et Damn, dis-moi. Pour continuer dans sa lancée, l'interprète de Saint-Claude -issu de son premier album Chaleur Humaine (2014), mise sur un quatrième titre pour illustrer l'opus. Un quatrième morceau puissant, mélodique et empreint d'une certaine solitude. Dans La Marcheuse, Heloise Letissier conte l'histoire d'une femme face à l'adversité, parfois violente, du quotidien. On est habitués aux textes subtils et poétiques de Christine and The Queens mais on doit avouer que celui ci est particulièrement poignant.

Le retour de la chanteuse est également marqué par l'annonce d'une tournée mondiale, qui forcément passera par la France. Deux dates à prévoir sur la capitale le 18 et 19 décembre à l'AccorHotel Arena. Pour ceux qui comptent sur des dates hors Paris, la liste détaillée est disponible sur le site officiel de l'artiste.