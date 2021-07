La justice a tranché, Britney Spears demeure sous la tutelle de son père !

Il y a quelques mois, la sortie de Framing Britney Spears, un documentaire choc, révélait au monde entier la triste vie de Britney Spears, sous la tutelle de son père depuis 2008. Produit par le très sérieux journal le New York Times, le projet tente d'explorer la relation vicieuse et intéressée qu'entretient le père de la chanteuse avec sa riche et célèbre fille et met également en avant les nombreux méfaits de l'exposition à outrance. Un problème que connaît bien le princesse de la Pop, devenue célèbre à l'âge de 17 ans avec la sortie de son tube Baby One More Time. Ces derniers mois, alors que le mouvement #FreeBritney (#LibérezBritney), initié par les fans de l'artiste, commence à faire de plus en plus de bruit, les médias s'intéressent davantage au cas de cette dernière. En effet, plusieurs sources ont découvert que Britney Spears était totalement prisonnière de l'emprise de son père. Ce dernier, décrit comme un personnage cruel et vénal, est à l'origine de toutes les décisions liées aux finances, à la carrière mais aussi à la vie de sa fille. Une situation intolérable pour la chanteuse de 39 ans qui témoignait il y a quelques jours devant le tribunal de Los Angeles pour la levée de sa tutelle.

Pendant plus d'une vingtaine de minutes, la star planétaire s'était exprimée sur cette situation normalement réservée aux personnes âgées ou en grande difficulté mentale. Très virulente dans ses propos, l'interprète de Toxic se disait "en colère" face à une tutelle qu'elle qualifie de totalement "abusive". "Ils ont fait un beau boulot en exploitant ma vie. Cette audience devrait être ouverte au public. Ils devraient écouter et entendre ce que j’ai à dire" affirmait-elle à la barre. Privée de la majorité de ses libertés fondamentales, l'artiste allait plus loin en affirmant qu'on lui empêche même de se marier et d'avoir des enfants. En effet, elle serait forcée de porter un stérilet et aurait été interdite, malgré plusieurs tentatives, de le retirer afin d'avoir un enfant avec son compagnon. Quant à Jamie Spears, resté discret face à la polémique qui l'incrimine, il dit être "désolé de la voir dans une telle souffrance" et confie qu’il "aime beaucoup" sa fille.

Très attendu par les fans de la star mais aussi par les nombreuses célébrités qui se sont exprimées en faveur de Britney Spears ces derniers jours, le verdict a été révélé il y a quelques heures. On découvre ainsi que la chanteuse va continuer de demeurer sous la tutelle de son père. Une décision rendue par la juge californienne Brenda Penny et qui a aussitôt affolé la toile et enflammé les plus fervents supporters du mouvement #FreeBritney. Sous tutelle depuis 2008, celle que l'on surnomme la princesse de la Pop devra donc continuer de subir les décisions de son père, ainsi que d'un autre tuteur professionnel qui avait été désigné il y a deux ans, pour prendre le relais de Jamie Spears sur les choix personnels de cette dernière. Il demeure toutefois en charge de la fortune de sa fille, estimée à plus 60 millions de dollars.