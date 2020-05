La guitare de Kurt Cobain pour son MTV "Unplugged" est à vendre !

Quelques mois avant sa mort, Kurt Cobain et ses acolytes du groupe Nirvana enregistraient l'émission Unplugged sur la célèbre chaîne musicale MTV. Un moment gravé à tout jamais dans l'esprit des fans puisqu'il s'agit de l'une des dernières apparitions du célèbre chanteur et musicien avant son suicide. Ce jour-là, l'interprète de The Man Who Sold The World était accompagné de sa fameuse Martin D-18E, une guitare exceptionnelle restée en possession de la famille du défunt artiste depuis sa mort en 1994. Désormais détenue par l'ex-mari de Frances Bean Cobain, fille du chanteur, après un procès retentissant dans lequel ce dernier clamait que sa dulcinée lui avait offert l'instrument en cadeau de mariage, la guitare est, pour le moment, estimée à 1 million de dollars.

Véritable modèle d'exception, la guitare en question n'a été fabriquée qu'en 302 exemplaires par le luthier américain Mercier. À l'époque, cette dernière correspondait parfaitement à la requête de l'émission Unplugged (débranché en français) qui voulait que les artistes n'utilisent que des instruments acoustiques ou semi-acoustiques. Mise en vente par Julien's Auctions à Los Angeles en juin prochain, l'objet, accompagné de son étui d'origine, pourrait bien atteindre des sommets et dépasser la guitare la plus chère du monde, vendue 3,97 millions de dollars par David Gilmour, le guitariste du groupe britannique Pink Floyd, au profit d'une association. Pour rappel, le gilet porté par Kurt Cobain le jour de l'enregistrement de son MTV Unplugged avait été vendu 334 000 dollars il y a peu de temps.