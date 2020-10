La Flamme sur Canal + : Jonathan Cohen est partant pour une saison 2 !

Vous avez été très nombreux à vous marrer devant les neuf épisodes de La Flamme, la comédie événement de Jonathan Cohen et Jérémie Galan sur Canal plus. Malheureusement, toutes les bonnes choses ont une fin. Du moins, c'est ce que l'on dit. Récemment interviewé par le journal Télé 7 jours, le comédien et réalisateur affirme qu'il plancherait déjà sur une seconde saison de son programme hilarant. Toutefois, ce nouveau projet ne serait pas vraiment une suite puisqu'il mettrait une femme à l'honneur. En effet, il précise que ce serait comme "The Bachelorette, avec treize prétendants et je serai simplement derrière la caméra". Une nouvelle qui devrait donc ravir les fans de La Flamme et leur permettre de profiter, une nouvelle fois, du talent de celui qui incarnait Serge le mytho dans Bloqués.

Inspiré de l'équivalent américain, Burning Love, le programme français devrait donc mettre l'une des candidates "perdantes" de la saison précédente en tant que bachelorette à la recherche de l'amour et entourée de prétendants. Et si l'on en croit certaines sources, ce serait Valérie, alias Doria Tillier, qui incarnerait ce rôle. Même si cette information ne relève pour le moment que de l'hypothèse, Canal plus serait d'accord "sur le principe", affirme Jonathan Cohen. Mais avant de pouvoir découvrir ce que nous réserve ce dernier, il faudra s'armer de beaucoup de patience...