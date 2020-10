La Flamme, nouvelle série de Canal Plus à ne pas manquer !

Jonathan Cohen, Jérémie Galan et Florent Bernard ont uni leurs forces pour réaliser La Flamme, nouvelle série signée Canal Plus. Le show reprend avec humour “Burning Love” qui, on le rappelle, parodie le Bachelor. Le petit bonus ? Un casting 5 étoiles avec Leïla Bekhti, Ana Giradot, Marie-Pierre Casey, Camille Chamoux, Florence Foresti, Céline Sallette, Géraldine Nakache, Léonie Simaga, Adèle Exarchopoulos, Doria Tillier, Laure Calamy mais aussi Angèle et Youssef Hajdi.

« Quand j’ai vu le format américain, avec ces acteurs de comédie américaine que j’adorais, je trouvais ce terrain de jeu génialissime. Je me suis dit que ce serait formidable d’avoir ça chez nous. Depuis mes 20 ans, je regarde ce genre de comédies. Mon rêve, c’est d’en faire une avec ce qui nous constitue en tant que français », expliquait Jonathan Cohen à 20 minutes en évoquant Burning Love.

La chaîne a lancé la série le 12 octobre dernier avec trois épisodes et visiblement, ils ont fait leur petit effet : sur Twitter, les téléspectateurs ne tarissent pas d'éloges ! On vous laisse vous faire votre propre idée mais en tout cas, à l'unanimité, c'est validé !