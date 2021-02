La fin des Daft Punk, un nouveau titre pour Maroon 5 et l'album de Louane réédité... Toutes les news musique de la semaine !

Un nouvel album pour Ed Sheeran ? On l'espère en tout cas. Il y a quelques semaines, juste avant Noël, l'interprète de Thinking Out Loud nous offrait Afterglow - un joli morceau acoustique et poétique. Evidemment, les fans ont automatiquement espéré que ce titre inédit serait annonciateur d'un nouvel album. Mais l'artiste britannique a été clair, Afterglow est avant tout un titre qu'il affectionne particulièrement et qu'il souhaitait partager. Traduction, non, Afterglow n'était (en aucun cas) le single qui annoncerait un nouvel opus. Mais bonne nouvelle, à l'aube de ses trente ans, Ed Sheeran semble prêt à poursuivre sa carrière avec un album inédit.

"30 ans aujourd'hui", écrit-il sur les réseaux sociaux. "Merci pour tous vos merveilleux messages, je me sens très aimé. Actuellement habillé de la même façon que lors de mon troisième anniversaire, je suis sur le point de dévorer la chenille pirate Colin, le pauvre. Je reviendrai avec le 4ème épisode de la série plus tard dans l'année". Après + (publié il y a dix ans), l'excellent x et surtout, Divide, Ed Sheeran pourrait bien revenir d'ici quelques mois (semaines ?) avec un quatrième album. Patience.

En octobre dernier, Louane faisait son grand retour avec un nouvel album - intitulé Joie de Vivre. Porté par des singles efficaces tels que Désolée ou encore Donne Moi Ton Coeur, l'opus a su toucher le public (sans pour autant égaler l'exploit réalisé par son précédent opus) : Joie de Vivre s'est écoulé a près de 50 000 exemplaires, devenant ainsi disque d'or. La bonne nouvelle pour les fans de la chanteuse, c'est que Joie de Vivre sera publié sous une nouvelle édition qui sera disponible dès le 26 février prochain.

Cette nouvelle version proposera ainsi le duo réalisé avec Grand Corps Malade, Derrière le brouillard. Le single (chargé de défendre l'album Mesdames signé par le slameur) est de loin l'une des plus belles collaborations de Louane. En attendant le 26, si vous ne l'avez toujours vu, le clip qui accompagne le morceau est à découvrir de toute urgence !

Voilà une nouvelle qui devrait en choquer plus d'un aujourd'hui ! Après des années de spéculations et de fausses informations sur de possibles come-back et de nouveaux sons, Daft Punk vient officiellement d'annoncer sa dissolution. Devenus de véritables légendes de l'électro qu'ils ont eux-mêmes rebaptisé french touch, les deux robots viennent de publier une vidéo déchirante dans laquelle une métaphore de leur séparation est transposée à l'écran avec, en apothéose, l'explosion de l'un des deux personnages. Et pour être sûr qu'il n'y ait pas le moindre doute quant à cette séparation, un cliché de leur deux mains avec écrit "1993-2021" est diffusé dans ce clip de 7:57 minutes. Le moins que l'on puisse dire, c'est que les artistes à l'origine des tubes Around the world, Get Lucky ou encore Harder, Better, Faster, Stronger ont soigneusement préparé leur sortie de scène... La preuve en images !

Dévoilée ce lundi 22 février 2021 sur YouTube, la vidéo a aussitôt attiré l'attention de milliers d'internautes. Si certains croient à une annonce de retour de la part des deux robots français de la musique électronique, la plupart demeurent lucides quant à la signification de cette vidéo. Outre l'image de leur séparation physique, c'est une véritable mise à mort qui est filmée dans cet ultime projet. De quoi décevoir les millions de fans qui attendaient avec impatience un nouvel album, voire même une tournée, de la part des artistes. Il faudra désormais se contenter de leur incroyable discographie étalée sur plus de 28 ans de carrière entre 1993 et 2021.

Alerte, ils reviennent ! Maroon 5 vient tout juste d'annoncer l'arrivée imminente d'un nouveau single : tenez-vous bien, ce dernier sera disponible dès le 3 mars. Intitulé Beautiful Mistakes, ce dernier sera une collaboration avec Megan Thee Stallion.

En 2019, Maroon 5 nous offrait l'excellent Memories - une façon de préparer l'arrivée d'un nouvel album. "Cela annonce un nouvel album, sur lequel nous sommes actuellement en studio. Mais, oui, nous travaillons sur un nouveau disque", confiait d'ailleurs James Valentine. Après une longue attente, Maroon 5 semble prêt à nous offrir le digne successeur de Red Pill Blues.