La fille de David Beckham fête son anniversaire à ... Buckingham Palace !

Quand on s'appelle Harper Beckham, il n'est pas étonnant qu'un anniversaire ne ressemble en rien à celui des autres, et c'est peu de le dire. Pour ses 6 ans, Harper, la fille de l'ancienne Spice Girls et du footballeur retraité Beckham, a eu la chance d'être une vraie princesse puisque, déguisée en Reine des neiges, elle a fêté son anniversaire au palais de Buckingham ! Fière, David Beckham, qui surprenait son fils en train de sécher les cours, et la belle Victoria Beckham, ont posté les photos sur les réseaux sociaux.

Our little birthday princess x Kisses ???????????????????????? Une publication partagée par Victoria Beckham (@victoriabeckham) le 10 Juil. 2017 à 0h51 PDT

Happy Birthday to our special little young lady ...Such a special girl who brings so much joy and happiness into our lives.. Happy 6th birthday ( I can't believe your 6 already ) have the most amazing day we love you pretty lady x ❤️ @brooklynbeckham @romeobeckham @cruzbeckham @victoriabeckham Une publication partagée par David Beckham (@davidbeckham) le 10 Juil. 2017 à 0h47 PDT

Ému et fière, David Beckham a écrit en légende : "Joyeux anniversaire à notre petite fille si spéciale… Une petite fille si spéciale qui apporte tellement de joie et de bonheur dans nos vies. Joyeux sixième anniversaire (je ne peux pas croire que tu aies déjà six ans), passe la plus incroyable journée, on t’aime jolie fille." Suite à la révolte des internautes qui estiment la famille Beckham comme "privilégiée", l'ancien footballeur a tenu à préciser : "Soyons bien clairs, le palais n’a pas ouvert ses portes pour l’anniversaire d’Harper, une tea party était organisée et nous avons été invités au même titre que d’autres personnes, donc c’était une belle expérience à partager avec ma mère, Harper et certaines de ses camarades de classe." On comprend mieux !