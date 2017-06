La Fête du Cinéma 2017 : Découvrez les ambassadeurs de cette 33e édition !

La Fête du Cinéma fête déjà sa 33e édition en 2017 ! Comme chaque année, l’événement vous propose de vous rendre dans les salles obscures à prix tout doux (surtout en ces temps caniculaires, c’est pas mal !) Toutes les places de cinéma ne coûteront que 4 euros du 25 au 28 juin, et ce pour la France entière. On ne saura que vous recommander le nouveau blockbuster américain Transformers : The Last Knight, la comédie française par excellence Mon Poussin, le remake de Bay Watch (Alerte à Malibu) avec Dwayne Johnson et Zac Efron ou encore l’autre comédie française à ne pas manquer Les Ex. Qui dit événement phare du cinéma, dit ambassadeurs emblématiques, découvrez ceux de cette nouvelle édition !

En 2017, Luc Besson (ambassadeur d’honneur), Agnès Varda et JR, Tarek Boudali, Jonathan Cohen, Déborah François, Eric Lartigau, Alice Pol et Ludivine Sagnier seront les fiers représentants de la Fête du Cinéma ! Ne manquez pas ces 4 jours exceptionnels, pour rappel l’an dernier l’événement avait enregistré une fréquentation de 3,2 millions d’entrées.