La Fête du Cinéma 2017 : Découvrez la bande annonce avec Virgin Radio !

Envie d’aller au cinéma pour 4e ? La Fête du Cinéma s’en charge avec Virgin Radio ! Elle est de retour pour une 33ème édition du 25 au 28 juin ! Pendant 4 jours et dans toutes les salles de France, la séance est à 4€, le kiff ! Vous pourrez aller voir le nouveau blockbuster américain Transformers : The Last Knight, un peu plus calme mais tout aussi bien Mon Poussin avec Isabelle Nanty et Pierre-François Martin-Laval, des bodybuildés avec le remake de Baywatch – Alerte à Malibu avec Dwayne Johnson et Zac Efron pour les meufs ou encore Les Ex de Maurice Barthélémy avec Jean-Paul Rouve et un super casting ! Découvrez la bande annonce de la Fête du Cinéma, d’ailleurs saurez-vous retrouver toutes les références cinéma citées ?

