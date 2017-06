La fête des Loges du 30 juin au 02 août avec Virgin Radio 

C'est une très vieille dame qui revient à Saint-Germain-en-Laye du vendredi 30 juin au dimanche 20 août. Virgin Radio vous donne une nouvelle fois rendez-vous pour La Fête des Loges. La mythique fête foraine du département des Hauts-de-Seine revient pour sept semaines sur un parc de huit hectares. Les visiteurs y retrouveront tous les attractions qui ont fait la réputation de La Fête des Loges mais aussi de nombreux manèges complètement nouveaux. Au menu aussi, la célèbre Allée des Cuisines où les gourmands pourront se régaler de sucreries, grillades, burgers et les fameuse spécialités de cochon de lait.

La Fête des Loges est l'une des fêtes foraines les plus anciennes d’île de France et aussi l'une des plus populaires. Train fantôme, auto-tamponneuses, attractions à sensations fortes (Roller Coaster, Top Spin, Katapult...) , il y en a pour tous les goûts, pour les petits comme les grands, qui y viennent en famille ! On vous attend du 30 juin au 20 août dans cette bulle de joie et de bonne humeur, ouverte tous les jours de 15h à 1h30 du matin (14h à 2h du matin les week-end).