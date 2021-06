La Fête de la Musique : Qu'est-ce qui nous attend cette année ? 

Tous les 21 juin, la plus longue journée de l'année est marquée par un événement devenu une véritable institution : la Fête de la Musique. Synonyme de rassemblement collectif et de concerts à foison, ce rendez-vous s'est installé auprès de millions de français comme une belle occasion de faire la fête et de célébrer le début de l'été. Seulement voilà, la crise sanitaire étant passée par là depuis 2020, le gouvernement a été forcé de mettre en place une batterie de restrictions sanitaires pour chapeauter l'événement et éviter le moindre problème cette année. Des décisions qui ne ravissent pas tout le monde mais qui devront être respectées lors de cette soirée très attendue par la population.

Comme le précise le ministère de la Culture, "aucune dérogation ou aucune tolérance n'est prévue" concernant le 21 juin prochain. Parmi les interdictions les plus reconsidérées par le grand public et les professionnels, le fait que les concerts "impromptus des musiciens, notamment amateurs, sur la voie publique" ne seront pas autorisés. Des informations dévoilées dans le protocole sanitaire de la Fête de la musique publié sur son site et que le gouvernement entend bien faire respecter.

Couvre-feu oblige, les festivités prendront fin à 23 heures, soit l'heure habituelle. Afin d'éviter des attroupements risqués, seules les configurations assises seront autorisées et le nombre de personnes sera limité. "Les établissements accueillant du public, en salle comme en plein air, devront appliquer une jauge à 65% et ne pourront pas recevoir plus de 5.000 personnes" peut-on lire dans le communiqué. A noter également que le pass sanitaire sera exigé dans les lieux où "la jauge de public dépasse les 1.000 spectateurs".

Enfin, le masque demeure bien évidemment obligatoire ! Le communiqué mis en place par le ministère de la Culture précise que "comme l’année dernière, les concerts dans les bars et restaurants ne seront pas autorisés dès lors qu’ils sont susceptibles d’engendrer des regroupements sur la voie publique et d’accroître les risques de contamination en intérieur". Les forces de l'ordre seront grandement sollicitées pour la Fête de la Musique et travailleront en étroite collaboration avec les communes et les polices municipales.