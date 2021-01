La Femme dévoile le clip coloré de Foutre le Bordel (VIDEO)

Patience, La Femme s'apprête à nous offrir un tout nouvel album ! Le 2 avril prochain, Paradigmes, le nouvel opus de la formation sera disponible. Pour patienter d'ici là, La Femme lève le voile sur son nouveau single, Foutre le Bordel - morceau qui, aux côtés de titres tels que « Cool Colorado », « Paradigmes », ou encore « Disconnexion » composera cet album de 15 titres.

« C’est le retour de la terreur, tous les gamins le chantent en coeur, je veux foutre le bordel ! »

Pour lancer 2021 comme il se doit et surtout, pour accompagner l'annonce d'un nouvel album, le groupe dévoile donc un clip tout en animations (qu’ils ont à la fois dessiné et réalisé). Petit bonus, le visuel de leur nouvel album « Paradigmes » (créé par Polygone et avec Alma Jodorowsky) est à découvrir.

Paradigmes sera disponible le 2 avril prochain !

La Femme signe ici un hymne électro-rock dont le rythme binaire et la basse à l’octave renvoient le groupe à son terrain de jeu musical favori : un titre rapide, nerveux, conçu pour retourner une salle de concerts. Un premier aperçu qui, inévitablement, nous donne envie d'en entendre plus !