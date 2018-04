Avicii "n'en pouvait plus", selon ses proches

Il avait 28 ans et "il n'en pouvait plus", selon ses proches. Avicii est décédé le 20 avril dernier, laissant des fans inconsablables mais surtout, choqués. Malgré la reconnaissance et l'adoration du public, Avicii avait souhaité prendre sa retraite. Parce que le DJ avait connu des soucis de santé, les causes de sa mort sont longtemps restées floues. Sa famille a d'abord souhaité gardé le silence mais hier, ses proches ont pris la parole pour mieux lui faire "hommage tout en pudeur et en sobriété" (pour reprendre les termes du Monde).

Avicii

« Il s’est vraiment débattu avec des réflexions sur la signification [des choses], la vie, le bonheur. (…) Tim n’était pas fait pour la situation dans laquelle il se trouvait ; c’était un homme sensible qui aimait ses fans mais qui évitait les projecteurs. », a expliqué sa famille dans une lettre ouverte. «Quand il a arrêté les tournées, il voulait retrouver un équilibre dans sa vie pour être heureux et être capable de faire ce qu’il aimait le plus – la musique », poursuit-elle. Dans le documentaire diffusé sur Netflix, Avicii s'était d'ailleurs confié sur les difficultés qu'il rencontrait.