La famille d'Avicii publie un communiqué après son décès 

La nouvelle en a choqué plus d'un et ce week-end, les hommages se sont multipliés - notamment à Coachella. Avicii n'avait que 28 ans lorsqu'il est décédé. Lors de l'annonce officielle de son décès, ses équipes avaient précisé qu'un communiqué serait publié plus tard par sa famille. "Nous voudrions vous remercier pour votre soutien et pour les mots adressés à notre fils et frère. Nous sommes tellement reconnaissants que les gens aient pu aimer la musique de Tim et qu'ils en gardent un souvenir précieux", débute ainsi le-dit communiqué.

La famille d'Avicii publie un communiqué

"Merci de toutes les initiatives prises pour honorer Tim (les rassemblements publiques, les cloches des églises sonnant sa musique, les hommages à Coachella et les minutes de silence tout autour du monde, ndlr). Nous sommes reconnaissants de l'intimité qui nous a été accordée en ces temps difficiles et espérons que les choses se poursuivront ainsi", rapporte ainsi Billboard.

Suite au décès du Dj, la police a écarté toute piste criminelle. CNN a ainsi reporté que deux autopsies avaient été pratiquées et que la police pouvait ainsi assurer qu'Avicii n'a pas été victime d'un acte criminel.