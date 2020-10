La DreamTeam de Robin : Vous avez faim ? Le Raclette Bowl débarque à Lille !

Si vous faites partie de ceux qui aiment manger et surtout, si vous aimez la raclette, alors ce qui suit va vous plaire !

Alors que de plus en plus de restaurants proposent le Poke Bowl (inspiré de la cuisine hawaïenne), une petite variante vient de débarquer à Lille - arrêtez-tout, le raclette bowl n'est plus un rêve, c'est une réalité !

Tout est dit dans le titre, il s'agit ici d'une raclette à emporter ou a prendre sur place. L'on y trouve une raclette avec son fromage, ses pommes de terres, son jambon et quelques légumes !

Avouez, ça donne faim. Pour tester le raclette bowl à Lille, rendez-vous au Tika Lika !