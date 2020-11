La DreamTeam de Robin : Visiter l'épave du Titanic, ça vous dirait ?

Encore aujourd'hui, la légende du Titanic fascine. Alors évidemment, le film culte avec Leonardo Dicaprio et Kate Winslet y est pour beaucoup. Mais on ne va pas se mentir, le Titanic et ses mystères sont toujours aussi fascinants et ce, près de 100 après son nauffrage. Et justement, sachez qu'il pourrait bientôt être possible de visiter l'épave du paquebot.

Visiter l'épave du Titanic ?

L'épave du Titanic n'a pas été visitée depuis plus de 15 ans. Dans un article publié sur le site de Bloomberg, l'entreprise américaine OceanGate Expeditions avoue espèrer commercialiser d'ici le mois de mai 2021 un voyage en sous-marin pour visiter cette épave avec, au programme, des expéditions de plongée. Près de cinq passagers pourraient voyager à bord du sous-marin. Ainsi, ils seraient également chargés d'aider à des missions de recherche. Côté prix, il faudrait débourser 125.000 dollars pour un voyage de quelques semaines. Près de 40 personnes auraient d'ores et déjà réservé une place à bord du sous-marin.

Alors, tenté(e) ?