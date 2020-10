La DreamTeam de Robin : Un livreur de Pizza de 89 ans reçoit un pourboire de 12 000 dollars grâce à Tik Tok

Le confinement a clairement permis à Tik Tok de battre des records. Chaque jours, des millions d'abonnées postent des vidéos, dansent et se lancent des défis. Si le divertissement est le but premier des réseaux sociaux, ils engendrent parfois de belles surprises ! Et justement, un américain a vécu une jolie histoire grâce à Tik Tok.

Le pourboire qui fait plaisir

Ainsi, aux Etats-Unis, une famille a pris l'habitude de se faire livrer des pizzas par un homme de 89 ans qui n’avait pas d’autre choix que de travailler pour subvenir à ses besoins. La famille a décidé de demander a ses 52 000 abonnés sur TikTok de faire un don pour l'octogénaire. Résultat, près de 12 000 dollars ont été récoltés !

La belle histoire qui fait du bien !