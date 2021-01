La DreamTeam de Robin : Top des villes où il y a le plus de fastfood en France !

Si vous aussi, vous vous demandez pourquoi nous aimons tant Mcdo, le Virgin Tonic a la réponse. Ce matin dans la DreamTeam de Robin, on explore un peu plus le sujet avec le top des villes où il y a le plus de fastfood par habitant. Spoiler, Paris n'est pas en tête !

#1. Bordeaux

#2. Tour

#3. Metz

Top des villes où il y a le plus de fastfood

Le site Acontrecorps, média spécialisé dans l’information santé, alimentation et bien-être, a dévoilé son palmarès des villes françaises qui comptent le plus d’enseignes de restauration rapide par habitant. De Bordeaux à Tour en passant par Metz, le classement est à retrouver ci-dessus !