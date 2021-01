La DreamTeam de Robin : Top des emojis les plus utilisés de 2020 !

Quels sont les emojis les plus utilisés de 2020 ? Alors qu'une nouvelle année commence, l'heure est au bilan. Et ça tombe bien, Emojipedia, le site de référence qui documente la signification et l'utilisation des emojis, a dévoilé son classement de celles qui ont été les plus utilisées sur les réseaux sociaux en 2020.

Top des emojis les plus utilisées

#3. L'emoji aux gros yeux tristes

#2. L'emoji pleurant à chaudes larmes

Pandémie oblige, l'emoji avion a vu son utilisation chuter de 46%... tandis que l'emoji seringue, lui, a cartonné... surtout en fin d'année. En espérant que 2021 sera plus clémente...!