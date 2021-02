La DreamTeam de Robin : Son autruche de compagnie s'échappe et... sème la pagaille sur la route

Ce matin, la DreamTeam de Robin nous emmène en Chine et plus précisément à Beihai. La raison ? Tout simplement parce qu'il y a quelques jours, les automobilistes de la région ont eu la surprise de croiser une autruche sur la route. On vous explique.

Une autruche s'échappe sur la route...

Croyez-le ou non, l'animal s’est échappé de la voiture pour ensuite se faufiler dans les bouchons ! Notez que l'animal mesurait près de 2 mètres. Heureusement, son propriétaire est parvenu à la récupérer... on vous laisse imaginer la tête des policiers qui ont visionné les images enregistrées par les caméras de surveillance...

Voilà pourquoi certains animaux ne sont PAS faits pour être domestiqués...