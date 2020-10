La DreamTeam de Robin : Pour avoir le WI-FI gratuit, ils donnent à leur fille le nom d'un fournisseur internet

Ah, le wi-fi gratuit... un rêve pour beaucoup d'entre nous. Et justement, un couple a eu une idée de génie (ou pas). Tenez-vous bien, ils ont donné à leur fille le même nom qu'un fournisseur internet. Pourquoi ? Tout simplement parce que l’entreprise d’accès à internet Suisse Twifi invite ses clients à donner à leur bébé le nom de la marque, en échange d’une connexion gratuite jusqu’aux 18 ans de l’enfant.

Pour avoir accès à internet gratuitement...

Pour bénéficier de cet accès gratuit, il faut que le bébé se nomme Twifia ou Twifius - certificat de naissance à l’appui. Ainsi, leur fille Twifia leur permet d’avoir internet gratuitement pendant 18 ans... pour les curieux, l'offre est toujours disponible sur le site du fournisseur.

Et sinon, il reste tout de même la liste des prénoms les plus en vogue pour 2021 - et c'est peut-être plus sage de piocher dedans.