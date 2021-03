La DreamTeam de Robin : Pour 13 euros, Gucci propose des chaussures... virtuelles

Souvenez-vous de la fameuse paire de baskets Lidl, vendues peu chères en magasin... et dont le prix a explosé en ligne. Si cette histoire nous avait montré que l'on ne plaisantait pas avec la mode, sachez que Gucci a frappé encore plus fort avec une paire de chaussures virtuelles. On vous explique.

La marque propose ainsi, par le biais de son application, de s’offrir une paire de chaussures virtuelles - pour la modique somme de 13 euros. En boutique cependant, le modèle physique oscille entre 500 et 1000 euros. La réalité augmentée vous donnera ainsi l'impression de porter la fameuse paire...