La DreamTeam de Robin : La Carte T, la carte (très) V.I.P de la SNCF

Et vous, connaissiez-vous la carte T de la SNCF ? Le média Aujourd'hui en France a dévoilé l'existence de cette carte (très) VIP cette semaine. Sachez que c’est une carte que vous ne trouverez ni aux guichets, ni sur le site de la SNCF... et pour cause ! Seules 2 500 personnes l’ont en France. Elle permet d'accéder à des services ultra V.I.P. comme par exemple le raconte l'un des détenteurs de cette fameuse carte : “Pendant une grève à la SNCF je suis arrivé à la gare à 15H30 pour un train a 14H, mon billet n’était ni échangeable ni remboursable et en appelant le Service T j’avais un billet pour le train suivant”.

La carte très VIP de la SNCF

C’est une façon pour la SNCF de chouchouter ses très bons clients influents : ainsi, les clients paient leur billets mais bénéficient des avantages de la carte de fidélité la plus élevée (Grand Voyageur le Club). Mais alors, qui possède ce graal ? Selon Aujourd'hui en France, il y aurait des responsables politiques, des ministres, des élus régionaux, des patrons de presse et de grandes entreprises et même des présentateurs du journal de 20H...