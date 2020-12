La DreamTeam de Robin : Il profite de l'absence d'Elizabeth II pour voler des médailles et des photos dédicacées à Buckingham Palace

C'est l'affaire qui secoue la couronne britannique. Alors que le monde entier se remet de la quatrième saison (pleine de rebondissements) de The Crown, à Buckingham, c'est un tout autre drame qui se joue : un apprenti traiteur aurait profité de l'absence de la reine pour mieux voler des médailles et des photos dédicacées dans sa résidence principale.

Vous le savez peut-être, la Reine Elizabeth et son époux n'ont pas été confinés à Londres. Le couple Royal a rejoint le château de Windsor il y a quelques mois pour mieux se protéger de la pandémie. Et visiblement, un membre du personnel en a profité : Adamo Canto, âgé de 37 ans, était alors assistant traiteur au palais de Buckingham. La police a retrouvé plusieurs objets volés dans son logement. Et ce n'est pas tout : trente-sept d'entre eux ont été mis en vente sur eBay, "bien en-dessous" de leur valeur initiale. Au total, l'homme aurait gagné plus de 9000 euros à la suite des ventes.

Parmi ces objets figurent notamment l'album photos du banquet royal tenu lors de la visite de Donald Trump (dont la valeur est estime à près de 1700 euros) ainsi que des photos prises par le prince William et Kate Middleton. Une médaille de valeur a aussi été vendue sur eBay pour environ 400 euros...