La DreamTeam de Robin : Comment deux loutres ont trouvé l'amour sur internet

Ce matin dans la Dream Team, Robin nous raconte l'histoire d'Harris. Harris est une loutre qui, après le décès de sa compagne, s'est retrouvé dévasté. Pour y remédier, les soigneurs ont eu une idée de génie : lui créer un site internet !

Un site de rencontres pour Loutre !

Ce qu'il faut savoir, c'est que dans la nature, les loutres naines d’Asie vivent en groupes familiaux. Surtout, elles vivent en couple et sont monogames tout au long de leur vie. Les gardiens d'Harris ont ainsi créé exprès pour lui un site de rencontres qui s’appelle Fishing for Love (« la pêche à l’amour »). « Je suis très attentif, j’aime les câlins et je sais très bien écouter », annonce la description.

Et devinez quoi, ça a marché ! Très vite, Harris a « matché » avec Pumpkin (« citrouille », en anglais), une femelle qui se sentait, elle aussi, très seule depuis la mort de son compagnon … ils étaient à 600 km l’un de l’autre mais les deux parcs ont quand même organisé la rencontre et les deux loutres se sont tout de suite plu ! Comme quoi, l'amour n'a pas de barrière !