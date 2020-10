La DreamTeam de Robin : Arrêtez-tout ! On sait comment calmer le stress !

Ce matin, Robin et sa Dream Team vous emmène aux Pays-Bas ! Peut-être ne connaissez-vous pas le Koe Knuffelen... eh bien sachez que c'est une technique parfaite pour calmer le stress. L'idée ? Câliner des vaches !

Le « patient » de la séance de câlins de vaches commence donc par une visite de la ferme, puis pendant deux à trois heures, il peut se repo­ser contre une des vaches. Les vertus apai­santes vien­draient de la tempé­ra­ture corpo­relle plus chaude de la vache, de son rythme cardiaque plus lent et sa taille impo­sante.

Les béné­fices de cette pratique sur la santé mentale seraient immenses. À tel point que selon la BBC, le mouve­ment initié par les Néer­lan­dais serait de plus en plus prisé à travers le monde.