La DreamTeam de Robin : Alerte, on a peut-être une solution pour briser la routine du couple !

Le quotidien et la routine sont les ennemis jurés du couple et la bonne nouvelle, c'est que Bouygues Télécom a peut-être trouvé la solution pour y remédier... et elle est étonnante ! Imaginez votre chargeur avec un câble tellement court que vous ne pourrez pas le charger et le regarder en même temps dans votre lit ? Tenez-vous bien, l'opérateur a réalisé une étude sur la question. Ce qui en ressort ? 1 Français sur 2 consulte son mobile avant de se coucher tandis que 3/4 des 18-34 ans admettent que chacun des membres du couple est souvent sur son téléphone dans le lit.

Oubliez le téléphone avant de dormir

L'idée ici serait d'avoir un mini-chargeur, doté d'un câble de 3 centimètres, limiterait évidemment les possibilités de regarder votre téléphone lorsqu'il charge. Mais attention, ce produit n’existe pas vraiment et il n'a été réalisé qu'en toute petite série, pour les besoins d'une campagne de communication.

On ne sait pas vous mais nous, on se dit que, peut-être, ça pourrait sauver quelques couples !