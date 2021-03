La DreamTeam de Robin : Alerte ! On a les signes astro les plus intelligents !

Les Béliers sont indépendants, les Scorpions très loyaux, les Vierges sont des personnes organisées... Mais quel est le signe astrologique le plus intelligent ? Des chercheurs britanniques ont mené l’enquête... tenez-vous bien, ces derniers ont analysé les signes de plus de 900 lauréats de prix Nobel, tous domaines confondus, et ce, depuis sa création, en 1901. Ces prix sont décernés chaque année à des personnes «ayant apporté le plus grand bénéfice à l'humanité».

Résultat, le signe Gémeaux serait le plus intelligent ! Les personnes nées entre le 22 mai et le 21 juin, seraient ainsi «les plus intelligentes». Au total, 97 natifs de ce signe ont reçu un prix Nobel entre 1901 et 2019. Parmi eux, Bob Dylan, prix Nobel de littérature en 2016 !

Sur la deuxième marche du podium, on retrouve les Balances (93 prix Nobel), qui sont nées entre le 23 septembre au 22 octobre, puis les Vierges, qui se hissent à la troisième place du classement. À la dernière place, on retrouve les Capricornes, du 22 décembre au 20 janvier, qui ont reçu seulement 58 Prix Nobel.