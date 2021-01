La DreamTeam de Robin : Alerte, on a la liste des jours fériés de 2021 !

Qui dit nouvelle année, dit nouvelle vague de jours fériés ! On ne va pas se mentir, dans une ambiance aussi morose, on prend tout ce que l'on trouve pour se remonter le moral. Et justement, les jours fériés prévus sur l'année qui commence ne peuvent que nous faire du bien... quoique.

Notez d'abord que 2021 nous offrira pas moins de 11 jours fériés. Le souci ? Quatre d'entre eux tombent en plein week-end : ainsi, la Fête du Travail (1er mai), le 8 mai mais aussi Noël tomberont un samedi. Cet été, le 15 août (jour de l'Assomption) tombera quant à lui un dimanche.

Mais haut les coeurs, certains jours seront tout de même à grappiller : Le lundi de Pâques, le 5 avril, vous permettra de vous offrir un week-end prolongé de trois jours ! Et ce n'est pas tout : vous aurez un week-end de 4 jours si vous posez votre vendredi 14 mai, afin de faire le pont, grâce à l'Ascension le jeudi 13 mai. Le lundi de Pentecôte, le 24 mai, vous permettra également de bénéficier d'un week-end de trois jours. En juillet, la Fête Nationale tombera un mercredi. Enfin, l'Armistice tombe le jeudi 11 novembre. Vous pourrez ainsi bénéficier d'un week-end de quatre jours en posant un jour de congé payé le vendredi.

Vous voyez, on n'aura pas tout perdu !