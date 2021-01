La DreamTeam de Robin : Alerte job de rêve ! Devenez gardien d'une île isolée !

Vous avez la ville en horreur ? Le confinement vous donne envie de bazarder votre appartement au profit de plus grands espaces ? Alors, cap sur Great Blasket Island, une petite île de 6,5 kilomètres de long - basée à l'ouest de l’Irlande. Cette île déserte ne comporte que deux habitants : ses gardiens. Et justement, deux nouveaux candidats sont activement recherchés pour assurer la sécurité du périmètre.

Great Blasket Island

Votre mission, si vous l'acceptez : vivre pendant six mois au milieu de la nature sur une île isolée pour accueillir les visiteurs de passage, vous occuper du bar et des quatre maisons de campagne. Les responsables cherchent un « duo travailleur, responsable et digne de confiance » et qui, en plus, parlerait anglais. Notez que les deux gardiens retenus seront logés et payés. Seul petit bémol, leur demeure de fonction n’aura ni l'eau courante, ni l'électricité (il faudra donc dire adieu à internet). Cet emploi, à pourvoir du 1er avril au 1er octobre 2021 et l'an dernier près de 40 000 candidatures avaient été déposées...

Alors, ça vous tente ?