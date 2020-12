La DreamTeam de Robin : Alerte, c'est la Journée Mondiale de la Raclette !

C'est probablement LA seule chose qui nous remonte le moral en ce moment : ces dernières semaines, la raclette a repris ses droits dans la plupart des foyers français. L'arrivée de l'hiver et le confinement n'ont clairement pas remonté le moral des troupes et, on ne va pas se mentir, il ne nous reste que la nourriture pour nous en remettre. Et ça tombe bien, en ce 13 décembre, on célèbre la journée mondiale de la Raclette. L'on doit cette initiative réconfortante aux équipes de Topito et de RichesMonts - et inutile de préciser que de nombreux internautes se sont réjouis de la nouvelle.

La journée mondiale de la raclette !

Alors si vous avez besoin de vous remonter le moral, vous savez quoi faire. Petit bonus, les consommateurs de fromage vivraient plus longtemps... de quoi finir de vous convaincre.