La DreamTeam de Robin : A 9 ans, il demande 5 millions de dollars à Nintendo pour un bug de manette

Avis aux Gamers ! Si vous aussi, vous avez déjà eu quelques soucis de console, alors peut-être vous reconnaîtrez-vous. Et justement, aux Etats-Unis, un jeune garçon de 9 ans a demandé près de 5 millions de dollars à Nintendo. La raison ? Sa manette avait un bug qui, visiblement, serait commun chez la Nintendo Switch.

Une plainte contre Nintendo

"Surnommé « Joy-Con drift », le bug est connu depuis plusieurs années maintenant. Le système de contrôle de la manette perçoit et restitue des mouvements que le joueur n’a jamais effectués", explique 20 minutes. Ainsi, le petit garçon et sa mère ont choisi d'attaquer la firme en justice en raison de son manque de réaction face au problème. Ainsi, la plainte accuse Nintendo de « continuer à promouvoir et vendre des produits en sachant pertinemment qu’ils présentent un défaut sans évoquer le bug auprès des consommateurs dans les opérations de marketing ou de promotion ou sur l’emballage ».

Notez qu'en France, l'association UFC- Que Choisir a -elle aussi- porté plainte contre la Firme.