La DreamTeam de Robin : 14h d'attente et de bouchons pour goûter un burger aux Etat-Unis

Direction le Colorado avec la Dream Team de Robin ! Les ouvertures de deux restaurants de la chaîne In-N-Out ont ainsi provoqué d’énormes embouteillages... tenez-vous bien, les clients ont passé près de 14 heures dans les files d'attente.

14h de bouchons !

"C’est une expérience marrante et excitante, je ne regrette pas", a témoigné auprès du journal The Gazette un automobiliste qui souhaitait être l’un des premiers à obtenir un burger...pour vous donner une idée, un vol entre Paris et Los Angeles prend 12 heures... alors, vous seriez prêt(e) à tenter l'expérience ?