La date de diffusion de Fais pas ci, fais pas ça, le remake coréen de La Casa De Papel et une nouvelle option sur Netflix... Toutes les news série !

Il y a quelques mois, on vous annonçait avec plaisir les retrouvailles du casting iconique de Fais pas ci, fais pas ça lors d'un épisode spécial durant les fêtes de fin d'année ! Devenue l'un des programmes phares de la deuxième chaîne depuis son lancement en 2007 et ce, jusqu'à son ultime épisode en 2017, la série aux neuf saisons suivait le quotidien de deux familles voisines et totalement opposées. Une idée de Anne Giafferi et Thierry Bizot qui aura séduit des millions de téléspectateurs chaque semaine ! Après des mois de tournage compliqués (notamment en raison de la crise sanitaire), la série fera donc son grand retour sur nos écrans le 18 décembre prochain. Voici d'ores et déjà la bande-annonce.

Trois ans après l'arrêt définitif de la série, les comptes officiels de Fais pas ci, fais pas ça auront repris du service ces dernières semaines (voir vidéo ci-dessus). Si on ne connaît pas exactement les détails de ce retour, il semblerait que l'épisode d'1h40, intitulé "Y aura-t-il Noël à Noël ?", se focalise sur l'histoire des Lepic qui préfèrent fêter Noël à Las Vegas pour assister au concert de Céline Dion tandis que les Bouley souhaitent célébrer de manière sobre, altruiste et écolo (comme d'habitude) leurs fêtes de fin d'année. Autant vous dire que l'on peut s'attendre aisément à des rires et des péripéties à foison...

Côté casting, la société de production Elephant Story ne nous déçoit pas ! En effet, tout le monde devrait faire partie de cette nouvelle aventure. De Guillaume de Tonquédec, Valérie Bonneton, Bruno Salomone, Isabelle Gelinas à Yannis Lespert, Tiphaine Haas, Cannelle Carré-Cassaigne, Lucas Lepic, Alexandra Gentil, Lilian Dugois, Juliane Lepoureau en passant par les incroyables Isabelle Nanty et Cécile Rebboah, ils ont TOUS accepté de revenir interpréter leur rôle iconique ! ON A HÂTE !

Il y a quelques mois, Netflix dévoilait la quatrième partie de La Casa De Papel ! Une saison tellement attendue par le public qu'elle battait, dès sa sortie, tous les records du nombre de vues sur la plateforme de vidéos à la demande. Alors qu'une cinquième saison devrait débarquer dans les prochains mois, il semblerait que le géant américain ait décidé d'exploiter au maximum le potentiel de ce programme devenu mondialement célèbre. Comme le précise le média Deadline, une version sud-coréenne de la série devrait être lancée très prochainement. Une nouvelle qui semble réjouir Alex Pina, le créateur de La Casa De Papel. "Les créateurs coréens ont développé leur propre langage et culture audiovisuelle depuis des années. Ils sont parvenus, tout comme notre série, à surpasser les frontières culturelles et devenir une référence pour des milliers de spectateurs à travers le monde, surtout chez les jeunes. C'est pour cela que je trouve fascinant que le monde de 'La Casa de Papel' soit si attirant pour les créateurs coréens qu'ils veulent en faire une adaptation. Le fait que l'action se déroulera sur la péninsule de Corée est également un point important dont je me réjouis" précise ce dernier.

Réalisé par Kim Hong-sun, et écrit par l'équipe de scénaristes de Ryu Yong-jae, à qui l'on doit des séries comme My Holo Love et Psychopath Diary, ce remake devrait tout d'abord comporter 12 épisodes. Un projet qui réjouit également Netflix, qui a racheté les droits en 2017 : "La popularité internationale de la série espagnole 'La Casa de Papel' est la preuve que les grandes créations basées sur différentes cultures et langues peuvent être largement distribuées par Netflix et aimées par des spectateurs à travers le monde." Quant à savoir si la production sud-coréenne suivra à la lettre l'intrigue de la série espagnole, il faudra encore attendre un peu avant de le découvrir...

Sur Netflix, il est très simple de savoir ce qui va arriver dans les prochaines semaines, voire les prochains mois ! Toutefois, ce qui est plus compliqué, c'est de savoir quant est-ce que tel ou tel programme va disparaître de la plateforme américaine. En effet, si certains films et séries demeurent durant une longue période à la disponibilité des abonnés, ce n'est pas le cas pour tout ce qui est proposé. Pourquoi ? Tout simplement pour des histoires de droits acquis pour une période précise par le service de streaming à la demande. Une fois le contrat terminé et la période exploitée, il est donc normal que, si aucun nouveau contrat n'est mis en place, le programme en question disparaisse. Ce fut notamment le cas pour Harry Potter, retiré il y a quelques mois.

Seulement voilà, ce système ne paraissait pas très avantageux pour les abonnés de la plateforme de vidéos à la demande. Afin de remédier au mieux à ce problème, Netflix a donc décidé de mettre en place une toute nouvelle option qui permettra d'avertir le téléspectateur que le programme qu'il/elle regarde va bientôt quitter la plateforme. Déjà mise en place aux États-Unis, cette option devrait donc débarquer d'un jour à l'autre à l'international. Un excellent moyen de ne plus rater les séries, films et documentaires que vous aviez envie de (re)regarder ! Alors, satisfait ?