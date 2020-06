La créatrice de Friends admet une erreur de casting, Pretty Little Liars fête ses 10 ans et Franck Gastambide révèle des infos sur la saison 2 de Validé... Les news série de la semaine !

Rachel, Joey, Monica, Ross, Phoebe et Chandler. Ces six personnages ont tous un point commun : ils sont blancs ! Alors que le monde s'embrase actuellement suite à la mort de George Floyd aux Etats-Unis, certains ont souligné le fait que le casting de Friends ne mettait pas vraiment en avant les personnes de couleurs. Devenu l'une des séries les plus cultes de ces dernières décennies, la sitcom américaine devrait également faire l'objet d'une réunion sur la plateforme HBO Max dans quelques mois. Interrogée à ce sujet, Marta Kauffman, la créatrice, en a profité pour faire son mea-culpa concernant le casting de son programme.

"Si j'avais su ce que je sais maintenant, je n'aurais pas du tout pris les mêmes décisions" affirme ainsi la productrice depuis son canapé. Des mots qui sonnent comme des excuses pour les millions de téléspectateurs qui n'auraient pas forcément pu se reconnaître dans le casting exclusivement blanc de Friends. Pour rappel, les manifestations actuelles sont survenues après la mort de George Floyd, un homme noir de 46 ans, lorsqu'un policier a enfoncé son genou dans le cou de Floyd, le maintenant ainsi pendant plus de huit minutes. Sa mort, ainsi que d'autres morts de personnes de couleurs à travers le monde, ont donné lieu à un énorme élan de solidarité.

C'est probablement l'une des séries françaises les plus en vogue du moment ! Après avoir dépassé les 20 millions de vues en streaming, autant dire un véritable exploit, Validé ne semble pas avoir dit son dernier mot. En effet, il y a quelques semaines, Maxime Saada, le PDG de Canal+, confirmait que le programme aurait droit à une deuxième saison. Des propos qui arrivaient sans grande surprise puisque Franck Gastambide, le créateur, avait déjà affirmé dans un tweet que "La saison 2 sera une suite et il sera question d’Apash.. Entre autres.." De quoi mettre l'eau à la bouche des fans...

Interrogé par l'animateur d'une radio spécialisée dans le rap, le réalisateur en a profité pour donner quelques détails sur le tournage. "Le Covid nous a empêché de tourner. On est en train de parler d'un tournage au mois de septembre qui va durer trois mois" explique ce dernier avant de préciser que "Evidemment, Karnage va arriver très très énervé, ça c'est sûr. Mastar sera un peu moins énervé". Des confidences qui font le bonheur des fans même si ces derniers devront probablement patienter jusqu'au début de l'année 2021 pour enfin pouvoir suivre la suite des aventures de Hatik, Sam's ou Bosh. De son côté, Franck Gastambide sait parfaitement où il met les pieds : "Je sais exactement ce qu'il va se passer en saison 2. J'ai regardé "Lost" en me disant que les scénaristes ne savaient pas ce qu'ils faisaient. On s'est rendu compte que c'était le cas, qu'ils continuaient à écrire sans savoir ce qui allait se passer. Ce n'est pas mon cas".

Si 13 Reasons Why a soulevé des problèmes essentiels, elle n'a pas toujours convaincu les fans. Il faut dire qu'au fil des saisons, le show a divisé. Et forcément, la saison 4 n'a pas fait exception. Si vous avez (déjà) vu les 10 épisodes qui composent l'ultime saison alors vous savez que Justin Foley n'a pas connu une fin heureuse - loin de la. Et c'est justement ça qui a soulevé la colère des fans sur Twitter. Justin, ancien accro à l'héroïne succombe au virus du sida... et ça ne passe pas.

Ce n'est pas la storyline en elle-même qui, ici, est critiquée - au contraire : "Cette histoire de VIH/Sida avec Justin, L'UNIQUE personnage qui présente un arc de rédemption dans cette série, aurait été une parfaite opportunité de montrer que le Sida n'est plus une sentence de mort au 21 ème siècle", écrit ainsi un internaute.

Spencer, Hanna, Aria, Emily, Alison... Impossible d'oublier les prénoms de ces cinq personnages mythiques de Pretty Little Liars. Devenu un véritable phénomène en quelques années, les aventures de ces jeunes filles ont passionné des millions de téléspectateurs à travers le monde. Diffusée entre 2010 et 2017, la série fêtait ses 10 ans d'existence. L'occasion pour les actrices principales de rendre hommage à la plateforme qui les a fait connaître du grand public. "Rien n'aurait été pareil dans ma vie" admet Shay Mitchell (récemment aperçue dans YOU sur Netflix), "Ce show a changé ma vie" rajoute Lucy Hale, "J'aime ma famille PLL" conclut Ashley Benson. Des propos tous aussi émouvants les uns que les autres qui montrent la complicité et le bonheur qu'a eu le casting de Pretty Little Liars a joué dans le programme. Malgré les rumeurs de tensions qui avaient alors été niées, il semblerait bien que les actrices s'adorent sincèrement. La preuve avec ces récentes publications qui ont toutes été commentées par leurs acolytes à coups d'émojis cœur et de déclarations d'amour. A quand le reboot ?