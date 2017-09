Le retour au taff, la grisaille qui s'installe sur la France, les premières fraîcheurs matinales... Plus de doute c'est bien la rentrée ! Nombreux sont ceux qui auraient préféré rester en vacances pour toujours (nous y compris) mais il faut bien se rendre à l'évidence : l'été est en train de nous lâcher peu à peu pour mieux nous retrouver l'année prochaine ! Et pour contrer toute déprime post-vacances, Virgin Radio a pensé à ses auditeurs en vous concoctant une compilation Virgin Tonic riche en tubes actuels qui sera disponible dès le 15 septembre ! Du rock en passant par la pop sans oublier l'électro... On retrouve les meilleurs sons du morning de Virgin Radio sur 3CD avec Imagine Dragons, The Chainsmokers et Coldplay, Calvin Harris, Kygo, Vianney, Maroon 5, Jain, Ofenbach, Selena Gomez et plein d'autres... Avec eux, vous êtes sûrs de passer de bons moments ! Découvrez la tracklist complète tout de suite.

LUDE feat Jim Bauer - It's All Right

Jaded - In The Morning

Feder feat Daecolm - Back For More

Aslove feat Mia Wray - Put Your Records On

Kygo & Selena Gomez - It Ain't Me

The Chainsmokers & Coldplay - Something Just Like This

Diva Faune - Shine On My Way

Charles Like The Prince - Vérone

Marina Kaye - On My Own

Alok & Bruno Martini feat Zeeba - Hear Me Now

Richard Orlinsky feat Nyanda - On My Way (Radio Edit)

Shawn Mendes - There's Nothing Holdin' Me Back

Phoenix - J-Boy

Kaleo - Way Down We Go

Maroon 5 feat Future - Cold

Portugal. The Man - Feel It Still

Jabberwocky feat Tessa B - Honeymoon

Jain - Dynabeat

Julia Michaels - Issues

Martin Garrix & Troye Sivan - There For You

Point Point feat Denai Moore - Hands

Parov Stelar feat Lilja Bloom - Step Two

Lost Frequencies & Netsky - Here With You

Eugénie - Puis danse

Greg June feat Esmeralda - How Many Times

Yellow Claw feat DJ Snake & Elliphant - Good Day

Busy P feat mayer Hawthorne - Genie

Léa Paci - Adolescente Pirate

Mike Perry feat Casso - Inside the Lines

Ours - Jamais su danser

Tez Cadey feat Patawawa - Ivory