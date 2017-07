La compilation Virgin Radio Été 2017 disponible le 21 juillet

Le soleil, la plage (pour les chanceux en vacances), les soirées à rallonge… L’été s’est bel et bien installé et on ne va pas s’en plaindre ! Après une dure année de labeur dans le froid, on vous invite à fêter la saison estivale de la plus belle façon qu’il soit en écoutant le meilleur de la pop, du rock et de l’électro du moment en France et à l’internationale. Virgin Radio a pensé à vous et vous a concocté la playlist qui vous accompagnera certainement tout l’été ! Dansez, aimez et chantez aux sons de Julien Doré, Jamiroquai, Vianney, Shawn Mendes, The Weeknd, Jain, Kungs ou encore Maroon 5 qui seront tous sur votre compilation Virgin Radio Été 2017 dont la sortie est prévue le 21 juillet prochain. Découvrez la tracklist complète des 3 CDs !

CD1

Rag'N'Bone Man - Skin

Maroon 5 ft. Future - Cold

Jamiroquai - Cloud 9

Julien Doré - Coco Câline

M, Toumani & Sidiki Diabté feat. Fatoumata Diawara, Oxmo Puccino - Bal de Bamako

Ours - Jamais su danser

Kaleo - Way Down We Go

Julia Michaels - Issues

Loic Noittet - Million Eyes

Vianney - Moi aimer toi

Marian Hill - Down

Clare Maguire - Elizabeth Taylor

Benjamin Biolay ft. Illya Kuryaki And The Valderramas - Roma (amoR)

BB Brunes - Éclair éclair

Tibz - Nation (The Story Teller Remix)

Lea Paci - Adolescente Pirate

Eugenie - Puis Danse

Part-Time Friends - Here We Are

CD2

Parov Stelar ft. Lilja Bloom - Step Two

Kygo & Selena Gomez - It Ain't Me

Ofenbach - Be Mine

Petit Biscuit - Iceland

ZHU ft. Evergreen - Hometown Girl

FDVM ft. Tyler Sjöström - Make It Right

Malo' - I Believed

Mai Lan - Vampire

Martin Garrix & Dua Lipa - Scared to be Lonely

Shawn Mendes - There's Nothing Holdin' Me Back

The Weeknd ft. Daft Punk - I Feel It Coming

Jonas Blue ft. William Singe - Mama

Mome vs Midnight to Monaco - Alive

JP Cooper - September Song

Diva Paune feat. Matto Yega - Shine on My Way

Point Point ft. Denai Moore - Hands

RAEVE - Firefly

LUDE ft. Jim Bauer - It's All Right

Jabberwocky ft. Tessa B. - Honeymoon