La compilation Virgin Radio 2018 disponible le 10 novembre

Après vous être régalé avec la compilation Virgin Tonic 2017-2018 à la rentrée, vous allez pouvoir continuer à soigner vos oreilles avec le meilleur des indispensables et découvertes pop, rock et électro 100% Virgin Radio ! Le 10 novembre prochain on vous dévoile la compilation Virgin Radio 2018. De quoi passer un hiver au chaud avec 60 chansons réparties sur un triple CD. Avec au programme Louane, The Weeknd, Jain, Martin Solveig, Kungs, Marina Kaye, Justin Bieber, Sam Smith, Alma, Imagine Dragons, Maroon 5, et plein d'autres pépites, soit le meilleur du meilleur de ce que l'on vous passe tous les jours à l'antenne de Virgin Radio. On vous laisse découvrir la tracklist complète ci-dessous.

Ofenbach & Nick Waterhouse - Katchi

Portugal. The Man - Feel It Still

Jonas Blue feat William Singe - Mama

Martin Solveig feat Alma - All Stars

Imagien Dragons - Thunder

Robin Schultz & James Blunt - Ok

Louane - On était beau

Avicii feat Sandro Cavazaa - Without You

Calogero - Je Joue de la Musique

Sam Smith - Too Good At Goodbyes

Julien Doré - Coco Câline

Kungs feat Olly Murs & Coely - More Mess

Julia Michaels - Issues

Justin Bieber & Bloodpop - Friends

Marina Kaye- On my own

Arcadian - Ton Combat

Julian Perretta & Feder - Private Dancer

Kyo - Ton Mec

Vianney - Dumbo

Maroon 5 - What Lovers Do

Alice Merton - No Roots

Jax Jones feta Demi Lovato & Stefflon Don - Instructions

Huko feat Cozy - Blind

Kimotion feat Carly Gibert - Once We Can Fly

Aslove feat Mia Wray - Put Your Records On

M - Solidarité

BB Brunes - Pyromane

Phoenix - J Boy

Léa Paci - Adolescente Pirate

Justice - Pleasure

The Script - Rain

Clare Maguire - Elizabeth Taylor

Diva Faune - Shine On My Way

Richard Orlinski feat Nyanda - On My Way

Lost Frequencies & Netsky - Here With You

Zhu - Hometown Girl

Charles Like The Prince - Vérone

Lola Marsh - Wishing Girl

Malo - I Believed

Odyssey feat Amara Abonta - Fly