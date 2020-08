La comédie musicale consacrée à Lady Diana sera diffusée sur Netflix avant d'être jouée à Broadway

Attendue à Broadway en mars dernier, la comédie musicale consacrée à Lady Diana n'a finalement pas pu être jouée : la pandémie mondiale de coronavirus a entraîné la fermeture de tous les théâtres new-yorkais et ces derniers ne seront autorisés à ouvrir qu'en septembre prochain. Mais que les impatients se rassurent, il sera bel et bien possible de voir le spectacle ! "Diana" sera disponible sur Netflix dès le courant de l'année prochaine. Autrement dit, le spectacle sera diffusé à l'écran avant même d'avoir pu être joué.

Notez que Netflix proposera une version enregistrée sans public, dans le respect des conditions sanitaires. Au casting, on retrouvera notamment Jeanna de Waal dans le rôle de Lady Di. Avec elle, Roe Hartrampf prêtera ses traits au Prince Charles tandis qu'Erin Davie campera Camilla Bowles. Enfin, la reine Elizabeth sera interprétée par Judy Kaye.

Si l'Etat de New-York acte l'ouverture des théâtres à la rentrée, la première (physique) du spectacle se fera le 25 mai 2021... un an après la date d'inauguration initiale.