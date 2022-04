La Chronique des Bridgerton : Vous avez terminé la saison 2, voilà ce qui vous attend dans la 3 !

Dès la première saison, des records d'audience avaient été battus lors de la sortie de La Chronique des Bridgerton sur Netflix. De jolis débuts pour la productrice Shonda Rhimes, à l'origine de Grey's Anatomy ou How To Get Away with Murder, qui faisait ainsi ses premiers pas sur la plateforme de vidéos à la demande. Critiquée par certains et adorée par d'autres, la série nous transporte au beau milieu de l'aristocratie londonienne du XIXe siècle, plus connue sous le nom de l'époque Régence. Une série qui s'inspire des livres de Julia Quinn, qui a écrit huit ouvrages sur chacun des enfants de la famille Bridgerton. D'ailleurs, Chris Van Dusen, le showrunner, avait évoqué son souhait de diviser le programme de la même manière. Une décision qui, si l'on se fie au premier épisode de la saison 2, a été pris en compte.

Alors que le public semble avoir terminé le second chapitre de cette série à l'eau de rose, les internautes commencent déjà à s'interroger sur les prochaines intrigues qui viendront attiser la curiosité de millions de téléspectateurs. Qui sera au centre de l'histoire ? Quels personnages continueront d'apparaître dans la série ? Le concept de l'histoire d'amour sera t-il conservé ? Ce ne sont pas les interrogations qui manquent. A l'heure d'aujourd'hui, on sait d'ores et déjà qu'une troisième et quatrième saisons ont déjà été commandées par Netflix. Une diffusion est attendue pour le premier semestre 2023 mais rien a été confirmé pour le moment.

Pour ce qui est de l'intrigue, comme pour les livres, ce troisième chapitre devrait ainsi se focaliser sur Benedict (interprété par Luke Thompson), le troisième enfant de la nombreuse famille Bridgerton. Inspirée du livre "Une offre d'un gentleman", cette partie devrait nous transporter dans une sorte de Cendrillon où le prince charmant fait une proposition dure à refuser malgré les réticences de son entourage. Toutefois, la Haute Société n'est pas si facile à convaincre que cela. Enfin, rien ne prouve que Shonda Rhimes suive à la lettre l'intrigue racontée dans le célèbre roman. En effet, cette dernière a laissé entendre que la série pourrait ne pas suivre l'ordre des romans. On pourrait donc aisément imaginer une saison sur le duo Colin / Penelope, initialement prévue pour être la quatrième des huit.

Vous l'aurez compris, les informations restent encore assez floues concernant la suite de La Chronique des Bridgerton. Toutefois, l'attention générée par la série originale Netflix demeure inchangée. Il faudra donc que Shonda Rhimes et son équipes s'arment de créativité et d'imagination pour continuer de nous faire rêver au travers de vies de Daphné, Anthony, Sharma ou encore Benedict et Pénélope.