La Chronique des Bridgerton : Une saison 2 devrait arriver très bientôt !

C'est le succès inattendu de la fin de l'année 2020 ! De jolis débuts pour Shonda Rhimes, qui fait ainsi ses premiers pas sur la plateforme de vidéos à la demande. Critiquée par certains et adorée par d'autres, la série nous transporte au beau milieu de l'aristocratie londonienne du XIXe siècle, plus connu sous le nom de l'époque Régence. On y découvre les aventures de Daphné Bridgerton, fille aînée d'une puissante et riche famille, qui fait son entrée dans la bonne société afin d'y trouver, le plus rapidement possible, un mari riche et à son goût. Malheureusement pour elle (et heureusement pour nous), ses recherches vont s'avérer beaucoup plus compliquées que ce qu'elle ne pensait... Si vous n'avez pas encore eu le temps de jeter un coup d'oeil à la bande-annonce, on vous laisse le faire sur le champ !

Tout droit sorti de l'imaginaire de la célèbre productrice à l'origine de Grey's Anatomy, Scandal ou encore How To Get Away with Murder, ce nouveau programme met en avant une époque faste du Royaume-Uni dans lequel apparaît un casting diversifié et une intrigue digne des meilleures drama series. Vous l'aurez compris, La Chronique des Bridgerton apparaît d'ores et déjà comme le parfait mélange de Gossip Girl et Downton Abbey. Et à en croire les dernières informations, une saison 2 devrait débarquer très prochainement. En effet, Netflix vient de dévoiler un mystérieux communiqué dans lequel est précisée... toute la vérité ! Voyez plutôt :

"La ville est en émoi depuis qu'on a appris les dernières rumeurs, et il me revient donc l'honneur de vous en faire part : La Chronique des Bridgerton reviendra bien pour une deuxième saison – c'est officiel ! J'espère que vous avez mis de côté une bouteille de ratafia pour fêter dignement cette excellente nouvelle. Les merveilleux comédiens de la série seront en tournage au printemps 2021. L'auteur de ces lignes a appris, selon des sources fiables, que Lord Anthony Bridgerton a l'intention d'être la coqueluche de la nouvelle saison mondaine. Je me tiendrai prête à prendre ma plume pour vous relater la moindre de ses rencontres galantes. Cependant, cher lecteur, chère lectrice, avant que vous ne vous précipitiez vers la rubrique Commentaires et ne l'inondiez de demandes de détails sordides, sachez que je n'ai pas l'intention de dévoiler davantage de précisions à l'heure actuelle. La patience, après tout, est une vertu. Bien sincèrement, Lady Whistledown."