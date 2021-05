La Chronique des Bridgerton : Un spin-off sur ce personnage clé vient d'être commandé par Netflix !

Lors de sa sortie il y a quelques mois, La Chronique des Bridgerton marquait les grands débuts de Shonda Rhimes sur la plateforme de vidéos à la demande. Et quels débuts ! Critiquée par certains et adorée par d'autres, la série nous transportait au beau milieu de l'aristocratie londonienne du XIXe siècle, plus connue sous le nom de l'époque Régence. On y découvrait les aventures de Daphné Bridgerton, fille aînée d'une puissante et riche famille, qui fait ses débuts dans la bonne société afin d'y trouver, le plus rapidement possible, un mari riche et à son goût. Malheureusement pour elle (et heureusement pour nous), ses recherches vont s'avérer beaucoup plus compliquées que ce qu'elle ne pensait…

Alors que la plateforme de vidéos à la demande est déjà sur le pont pour nous offrir une deuxième saison le plus rapidement possible, une information totalement dingue vient d'être dévoilée. En effet, un spin-off centré sur la jeunesse de la Reine Charlotte -jouée actuellement par Golda Rosheuvel- vient d'être annoncé sur les réseaux sociaux (voir ci-dessous). Une très bonne nouvelle pour les fans du programme qui pourront désormais découvrir les premiers pas dans la société, les premiers amours et surtout la rencontre avec le roi de ce personnage si énigmatique.

Pour le moment, le casting de ce spin-off n'a pas été révélé. Aucune date de sortie n'a été précisée non plus. L'on sait seulement qu'il n'y aura plus de Lady Whistledown et que cette série ne sera pas liée à l'un des romans de Julia Quinn puisqu'il sera écrit par Shonda Rhimes en personne.