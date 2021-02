La Chronique des Bridgerton : quel personnage êtes-vous selon votre signe Astro ?

Imaginez deux secondes être plongé(e) dans l'univers so british de la Chronique des Bridgerton. Alors que le show signé Netflix aura bel et bien une deuxième saison (il se murmure d'ailleurs la production pourrait monter jusqu'à huit), on vous propose de patienter avec un peu d'astro... et vous, quel personnage seriez-vous ?

Bélier : Marina Thompson. La jeune femme n'a pas peur de prendre des décisions - même les plus difficiles.

Taureau : Sienna Rosso. Cantatrice, Sienna profite de la vie et aime les plaisirs simples. Tout cela ne l'empêche pas d'avoir les pieds sur Terre.

Gémeaux : Penelope Featherington ferait une parfaite Gémeaux. La raison ? Parce qu'elle possède une personnalité complexe. Pas de spoilers, promis. Mais, si vous avez vu la première saison alors, vous avez compris !

Cancer : Lady Violet Bridgerton place la famille au dessus de tout. Comme les Cancer, elle est très maternelle.

Lion : Anthony Bridgerton serait un parfait Lion. Parfois fier, il sait faire preuve de générosité.

Vierge : Lady Danbury. Du genre méthodique et organisée, Lady Danbury n'a pas peur de mettre la main à la pâte. Elle organise sans broncher et le plus beau, c'est qu'elle le fait bien !

Balance : Daphne Bridgerton est romantique. Elle n'a qu'une quête, trouver le grand amour. Pour elle, rien n'est plus important que ça.

Scorpion : Simon Basset est fascinant et ça, personne ne dira le contraire. Sans compter l'intérêt qu'il suscite !

Sagittaire : Colin Bridgerton ! Colin n'a pas peur d'aller vers les autres, il est toujours prêt pour de nouvelles aventures.

Capricorne : Ambition et Responsabilité sont les maîtres mots de La Reine Charlotte. Pour ça, elle serait une capricorne parfaite.

Verseau : Eloise Bridgerton est en avance sur son temps et n'a pas peur de la nouveauté. Elle serait une parfaite Verseau.

Poisson : Benedict Bridgerton a un côté artistique. Il est doté de la sensibilité qui fait la réputation des Poissons.

Vous voilà prêt(e) à faire votre entrée dans la vie mondaine des Bridgerton !